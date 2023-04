Nas Notícias Como fazer boas brasas e apagar o lume no final corretamente? Por

Saiba como acender e apagar as brasas para um churrasco delicioso

Pegar em carvão ou lenha para fazer umas brasas e fazer um churrasco é sempre algo tradicional esteja o tempo mais quente ou mais frio, sendo que quando sobem as temperaturas, a vontade e o apetite de fazer um churrasco para a família e amigos aumenta. Mas será que você sabe fazer boas brasas? E no fim sabe como apagar em segurança e corretamente? Aprenda como fazer boas brasas e saiba apagar o lume no final corretamente. Veja o que pode e o que não deve fazer durante um churrasco.

Há uma maneira fácil de fazer brasas? Como apagar as brasas? Essas são algumas das dúvidas para quem não é perito na matéria dos churrascos mas que gostaria de sê-lo. E algumas pessoas que fazem brasas há anos podem não estar a ter comportamentos corretos. Por isso, é sempre importante estar informado.

Como fazer brasas?

Para início de conversa é necessário ter um grelhador com dimensão adequada aos alimentos que você deseja meter no churrasco. E depois chega a altura de deixar a lenha queimar. E aí há que ter paciência e cuidado porque estará próximo de altas temperaturas.

É essencial que as brasas fiquem perfeitas para garantir uma comida saborosa e sem sabor a queimado. Mas como fazê-lo? Primeiro deve ter noção de que irá precisar sensivelmente de 45 minutos de antecedência antes de colocar a comida na grelha.

Coloque a lenha em pirâmide e acenda a lenha com recurso a uma pinha ou acendalhas ecológicas. Use fósforos compridos para evitar queimaduras nas mãos. Aguarde 45 minutos, sensivelmente. Esteja sempre atento à fogueira.

Deixe a lenha ficar com um tom avermelhado e espalhe com uma pinça a lenha que virou carvão, colocando também a grelha por cima.

Depois, deve ter noção de que os alimentos mais grossos precisam de mais tempo na grelha do que os mais finos, que devem ser os últimos a ser colocados.

Se estiver a grelhar carne, peixe e legumes ao mesmo tempo, deixe-os afastados para que não comprometam o sabor uns dos outros durante o churrasco.

Quais são as brasas ideais para cada tipo de alimento?

É importante ter noção de que as brasas devem variar de acordo com os alimentos que você pretende grelhar. Ou seja, as brasas para assar carnes bovinas será diferente das brasas para grelhar legumes. Compreenda então quais são as brasas ideais para cada tipo de alimento.

Brasa fraca: É ideal para legumes como cenouro ou beterraba. É também aconselhada para quem pretende grelhar beringela.

Brasa média: Esta é boa para grelhar alimentos como peixe, ananás, carne de porco ou salsichas.

Brasa forte: Deve ser utilizada em alimentos como carnes de bovino, cebola e pimentos.

Cinza de brasas antigas é boa para evitar labaredas

Você sabia que a cinza antiga de outras brasas é ideal para deitar por cima das brasas novas quando se está a grelhar algo, de modo a que não sejam levantadas labaredas sobre os alimentos? Também são usadas cinzes para evitar que as novas brasas façam fumo.

É certo que algumas pessoas utilizam pequenas porções de água mas a cinza antiga é a melhor solução, até porque a água tende a detorar o seu grelhador com o passar do tempo.

É o calor que assa a carne, e não a chama que incide diretamente

Como apagar o fogo das brasas no final?

Agora que já tem os seus alimentos grelhados é importante deixar o grelhador apagado para evitar incêndios ou queimaduras. Sabe apagar corretamente as brasas que sobram no grelhador e ainda não viraram cinza?O

O processo mais usado é atirar água para as brasas mas isso provoca muito fumo e acaba por ir estragando o grelhador com o passar do tempo.

Será sempre mais adequado para apagar o lume de um braseiro a utilização de sal. Atire sal para cima das brasas e assim acabará com a fumaça e baixará eventuais poeiras.

Alguns utensílios que deve ter para fazer um churrasco

Para fazer um churrasco existem alguns utensílios que não podem faltar. Assim, tome nota naquilo que deve ter sempre por casa para colocar os alimentos no ponto.

Deve ter um churrasco portátil e deve colocá-lo fora de objetos que possam pegar fogo, sendo que também lhe fará falta ter uma pinha ou acendalhas ecológicas para dar início à fogueira.

Não se esqueça de ter uma pinça para ir virando os alimentos e aproveite para ter junto de si facas afiadas para qualquer necessidade.

Ter tábuas é também útil para fatiar alimentos e aproveite os espetos para grelhar alimentos como ananás, salsichas ou cebola, por exemplo.

Proteja-se e proteja também o meio ambiente.

Ter uma travessa para colocar os alimentos já grelhados é também essencial, ainda que algumas pessoas optem por panelas com tampa que assim permitem conservar o calor dos alimentos.

No caso de grelhar peixe há quem opte por ter uma grelha dupla que consegue ‘entalar’ o alimento e assim é mais fácil virar para ir grelhando.

Depois, é essencial ter vontade e gosto pelo churrasco pois entre o acender a chama e o fim do processo vão passar largos minutos e deve estar sempre por parte do grelhador. Lembre-se que está a lidar com o fogo. Proteja-se e proteja também o meio ambiente.