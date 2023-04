Nas Notícias Como ter o sofá limpo sem gastar muito dinheiro? Dicas úteis Por

Técnicas simples para ter o sofá limpo e conservado de forma barata

O sofá é um dos móveis mais importantes de qualquer casa. É ele que muitas pessoas procuram enquanto estão a ler um livro, ver televisão, navegar na internet, dormir uma sesta ou simplesmente estar a relaxar. Ter um sofá limpo e cheiroso é o desejo de qualquer pessoa, seja aquela pessoa que o usa com frequência para tudo, ou quem apenas usa para descansar. Custa muito ter um sofá conservado? Nem por isso. Mostramos algumas técnicas para ter o sofá limpo e conservado de forma barata.

Para ter este móvel com a aparência de quando foi comprado é possível com recurso a alguns produtos de limpeza. Mas você deve ter cuidado com os detergentes que aplica no sofá. Por isso, antes de iniciar qualquer técnica você deve sempre ler a etiqueta do fabricante do seu sofá. Lá constam os modos de manutenção correta do móvel e eventuais produtos que possam estragá-lo.

Se você não tiver essa informação, então o melhor é começar por aplicar qualquer método ou técnica num local escondido do sofá e deixar o detergente atuar. Caso corra mal, não ficará à vista.

Vinagre

O vinagre é uma ótima solução para retirar manchas dos sofás. Certifique-se de que o pano não está demasiado encharcado em vinagre, evitando deixar o sofá molhado em demasia. Aplique o vinagre apenas em zonas com manchas.

O vinagre é uma solução muito procurada para quem tem animais por casa, pois afasta ácaros e pulgas.

Trata-se de um bom elemento para a limpeza caseira de sofás, pois remover os resíduos com facilidade. E não se esqueça que se é para humedecer, não é para encharcar.

Bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um forte aliado das limpezas de sofás com eficiência e pouco custo. Basta salpicar o bicarbonato de sódio no sofá e deixar atuar durante cerca de 15 minutos. Após esse tempo, aspire o produto e verá como o sofá ficou com uma aparência bem mais limpa.

Álcool

O álcool etílico funciona como desinfetante e é ótimo para remover manchas dos sofás. Além disso, evapora rapidamente, afastando fungos. Deve ser usado sobretudo em sofás com tecido de microfibra e poliéster.

Deve aplicar com base num borrifador o álcool etílico e depois passar um pano bem seco por todo o sofá.

Se optar por usar uma esponja tenha em atenção de que as cerdas terão de ser macias.

Aspirador de pó

Para ter um sofá limpo é importante, desde logo, remover todo o tipo de sujidade física que esteja presente. É que, não raras vezes, o sofá é usado como mesa e por lá ficam restos de comida. Então, nada melhor do que aspirá-lo. Até mesmo quem não come no sofá, acaba por ter poeiras associadas ao mesmo. É inevitável.

O aspirador é um forte aliado contra ácaros que podem ocupar o sofá. Tenha especial atenção às costuras e frinchas.

Na higienização do sofá há quem opte por aspiradores de pó e água que fazem uma excelente sucção.

Como ler as etiquetas dos sofás antes de os limpar?

Antes de limpar o seu sofá com as técnicas caseiras referenciadas antes é fundamental ler a etiqueta. Saiba então o que quer dizer cada símbolo que está presente no seu sofá.

W: o seu sofá só poderá ser limpo de forma húmida;

P: o seu sofá não poderá ser limpo de forma húmida e deve ser lavado sempre a seco;

S: poderá usar produtos à base de solventes na limpeza do sofá;

SW: pode usar produtos à base de solventes e o seu sofá poderá ser limpo de forma húmida;

O: só pode ser lavado em água fria;

X: não pode usar produtos à base de água ou solvente. Só poderá aspirar o pó.

F: só é permitida uma limpeza a seco e feita por um profissional.

Quantas vezes por ano é que se pode limpar um sofá?

Aspirar o pó de um sofá poderá ser uma tarefa a realizar uma vez por semana. No entanto, uma limpeza mais profunda deverá ser feita apenas mensalmente ou de dois em dois meses. Tudo depende do uso que dá ao sofá e do que faz nele.

Se o sofá é usado para comer aquelas pipocas durante os filmes e séries que passam lá por casa, é natural que o sofá fique com restos e migalhas bem mais do que o sofá de alguém que não o faz.

Tudo depende também de eventuais odores que possam existir e que servem de alarme de que é necessário fazer uma limpeza mais a fundo do seu sofá.

Nem todos os sofás se limpam da mesma maneira

Agora que ficou a conhecer algumas técnicas caseiras, deu para perceber que nem todos os sofás se higienizam da mesma forma.

É essencial tomar em atenção o que dizem as etiquetas dos sofás, pois o fabricante explica quais os produtos que podem e que não podem ser usados.

Faça a limpeza de forma frequente mas não exagerada e tenha um sofá limpo, cheiroso e confortável para usufruir da sua casa.