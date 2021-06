Nas Notícias Comer na praia: Lanches saudáveis para aproveitar melhor o calor Por

Comer na praia ou na piscina é uma opção que muitos tomam para garantir uma melhor gestão do tempo.

A organização da comida não precisa de ser um pesadelo. Há uma grande variedade de petiscos saudáveis que tornam as refeições na praia um prazer.

O calor convida a uns mergulhos refrescantes e o dia pode ser melhor aproveitado se levar lanches saudáveis, para não ter de se preocupar com horários.

Veja estas dicas de lanches saudáveis para comer na praia ou na piscina, maximizando o tempo livre.

Frutas

A fruta é ótima para a praia, pois além de conferir saciedade é também refrescante, ajudando a manter o organismo hidratado.

Melão, meloa, melancia, laranjas, tangerinas, maçãs, uvas e cerejas são algumas das frutas que matam a sede e retardam a sensação de fome.

Pode levar as frutas separadas ou combinadas num palito, formando uma espetada de frutas. Para evitar a oxidação, molhe as frutas cortadas com gotas de limão.

As frutas podem ainda ser combinadas com oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas ou amendoins, para sabores mais ricos com reforço dos nutrientes.

Vegetais

Tal como as frutas, os vegetais oferecem uma variedade de lanches saudáveis, quer consumidos individualmente, quer combinados.

Tomates cherry ou cenouras cortadas em palito satisfazem o apetite a qualquer hora.

Cenouras cortadas em rodelas ligam muito bem com pepino cortado também em rodelas, numa salada fácil e rápida.

Para uma melhor conservação do sabor, o ideal é levar os vegetais num ambiente refrigerado, como saco de frio ou geleira.

Frutas desidratadas

As frutas desidratadas são outra boa opção, mesmo não tendo a mesma riqueza em termos de água como a fruta natural.

Crie um sortido de frutas desidratadas ao seu gosto, misturando uvas passas, damascos, banana, maçã e ameixa, entre outras.

Pode reforçar esse sortido com oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas ou amendoins.

Sandes

As sanduíches são também um lanche saudável e propício para um dia na praia ou na piscina, desde que preparadas com os devidos cuidados.

A maionese é proibida: com o calor, tem tendência a estragar rapidamente, pelo que não é nada recomendável.

Para sandes saudáveis, use pão de forma integral e faça combinações com ingredientes como alface, rúcula, tomate, cenoura ralada, atum em lata, frango desfiado, milho e queijo cottage.

Chips de vegetais

Um lanche saudável, mas que já exige uma maior preparação antes são os ‘chips’ de vegetais.

Corte fatias bem fininhas de alguns vegetais (como cenoura, abóbora, batata doce, beterraba ou mandioca), tempere a gosto e leve a assar no forno, até ficarem bem crocantes.

Ao temperar, cuidado com o sal: com o tempo quente, o sal acelera a desidratação do organismo.

Estas são algumas sugestões de lanches saudáveis que pode levar para passar o dia na praia ou na piscina. No entanto, com imaginação e uma escolha equilibrada dos ingredientes, são muito mais as ideias que pode explorar.

Evite os gelados e bolos (especialmente os fritos, como bolas de Berlim), pois apenas aceleram a desidratação e não têm valor nutritivo.

Prepare a geleira, com água e lanches saudáveis, e tire o melhor proveito do bom tempo na praia ou na piscina.