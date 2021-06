Mundo Dicas para emagrecer. Frutos que ajudam a controlar o apetite e que deve colocar na sua dieta Por

Controlar o apetite é essencial para uma alimentação saudável. E se o fizer com frutos? Estará a saciar a fome, a ingerir alimentos saudáveis e, como consequência, a perder peso e a proteger a saúde. Veja alguns exemplos de frutos que deve colocar na sua dieta.

As frutas são indispensáveis a uma alimentação saudável, por serem ricas em fibras, em particular de fibras solúveis.

Uma vez que as fibras solúveis ajudam a retardar a sensação de fome, a fruta é um aliado muito importante para garantir a saciedade, tornando mais fácil controlar o apetite entre as refeições.

Ao conseguir controlar o apetite, com alimentos saudáveis, estará a dar um passo essencial para perder peso.

Conheça algumas das frutas mais saciantes, ricas em fibras e outros nutrientes essenciais, sendo também eficazes na prevenção de problemas intestinais.

Melão

Muito rico em água, o melão é uma fruta extremamente saciante, tendo ainda os efeitos adicionais de funcionar também como diurético, ajudando a reduzir o inchaço corporal, e de ajudar a baixar a tensão arterial.

Rica também em água, tal como o melão, partilhando assim o efeito diurético, a melancia é ainda rica em potássio, sendo por isso uma fruta muito saciante.

Banana

As fibras solúveis da banana, ao absorverem água no estômago, criam uma espécie de gel que indica ao organismo que o estômago se encontra cheio, retardando assim a sensação de fome. É também uma fruta rica em potássio.

Pêra

As fibras solúveis da pêra ajudam o açúcar a chegar, gradualmente, à corrente sanguínea, o que provoca uma sensação de saciedade.

Maçã

A maçã é também uma fruta cujas fibras solúveis ajudam a controlar o apetite. No entanto, foi também registado um efeito contrário, pois em algumas pessoas o ácido málico induziu uma sensação de fome.

Laranja

Para além de ajudar a reduzir o apetite, a laranja facilita a absorção de ferro pelo organismo, tendo ainda efeitos desintoxicante e antioxidante, ajudando também a prevenir doenças vasculares, cardíacas e oncológicas.

Tangerina

Citrino rico em bioflavonóides, vitaminas A e C e complexo B, a tangerina não só ajuda a retardar a sensação de fome como ainda baixa o colesterol, ajuda a combater a osteoporose e reduz o risco de doenças cardíacas.

Kiwi

Rico em minerais cujo efeito alcalino atenua um excesso de acidez nos alimentos, o kiwi tem fibras que o tornam extremamente saciante.

Por ajudar a regular o pH do sangue, é uma fruta que torna o trabalho dos rins mais eficiente. Também melhora a saúde dos ossos e da pele.

Abacate

Rico em fibras e com alto teor lipídico, o abacate tem a vantagem de possuir uma gordura saudável.

Goiaba

Rica em fibras com pectina, a goiaba é extremamente saciante, sendo portanto muito funcional no controlo do apetite.

Manga

A manga não só retarda a sensação de fome, como ainda é rica em hidratos de carbono e vitaminas, tendo apenas 60 calorias por 100 gramas. É ainda uma fruta com fitoquímicos e antioxidantes.

Frutos secos

Os frutos secos também são ricos em fibra, sendo assim muito saciantes.

Porém, o consumo deve ser moderado, por serem também ricos em calorias.

A fruta, na generalidade, tem ainda a grande vantagem de poder ser comida a qualquer altura: entre refeições (para dar saciedade), antes das refeições (para controlar o apetite) ou no final (para auxiliar no processo digestivo).

Há frutas que conseguem retardar o apetite até cerca de duas horas. Assim, tenha sempre uma peça de fruta à mão. A sua saúde agradece.