Artigo patrocinado As Clínicas Vita Centro de mãos dadas com a implantologia

A implantologia evoluiu muitos nos últimos anos, devido ao avanço de novas tecnologias e materiais. A progressão das tecnologias digitais destaca-se na maioria dos tratamentos, sejam eles, nos implantes dentários ou na ortodontia.

O objetivo da medicina dentária é agilizar tratamentos efetivos com estética e longevidade. A tecnologia aliada ao conhecimento e à ciência, proporciona resultados duradoiros e eficazes. A saúde oral do paciente é uma preocupação para os profissionais de saúde, tanto na clínica dentária em Lisboa, como nas restantes localizações. Com recurso às técnicas existentes, realizam-se consultas de reabilitação oral simples e mais complexas, devolvendo dentes a desdentados totais através da fixação dos implantes de dentes.

O estudo e a formação das equipas é uma grande prioridade no seio da organização, de forma a apresentar trabalhos de qualidade e previsibilidade nos tratamentos. Os principais tratamentos e foco clínico são os trabalhos de implantologia com recurso à técnica de dentes no dia, todos os dentes em quatro e seis implantes; próteses completas de cerâmica e zircónio ou hibridas. Os implantes unitários são cada vez mais procurados para substituir a falta de um dente. Nos tempos atuais, o paciente está cada vez mais informado sobre os benefícios de um tratamento fixo ao invés de uma solução removível.

Para os que preferem pagar em prestações, as clínicas apresentam soluções de financiamento até 48 meses com e sem juros, através da parceria com as financeiras disponíveis no mercado. A maioria dos pacientes das Clínicas Vita Centro procuram reabilitações totais com qualidade e preços justos na área da implantologia. Do estrangeiro, nomeadamente França e América do Norte, Inglaterra, surge um fluxo muito elevado de pessoas que visitam Portugal à procura de tratamentos com implantes dentários de qualidade. Os dentistas portugueses são mundialmente reconhecidos devido à sua elevada formação técnica, nas excelentes universidades do país.

Licença de funcionamento 4502/2012

ERS nº 7668