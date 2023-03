Nas Notícias Quais as plantas que purificam o ar dentro de casa? Por

A NASA diz que existem plantas que purificam o ar e que você deve ter dentro de casa

Ter plantas dentro de casa é algo comum em muitas residências há séculos. Os cuidados com as plantas são variados e há quem entenda até que ter plantas em casa ajuda na potenciação de boas sensações. Por isso, deixamos a indicação de 5 plantas que purificam o ar e deve ter em casa.

A NASA, agência Nacional da Aeronáutica e Espaço dos EUA, fez um estudo no ano de 1989 que revelou quais as espécies de plantas que as pessoas deveriam ter em suas casas para ajudar a purificar o ar, dado que as plantas conseguem filtrar algumas impurezas que circulam no ar, além de permitirem um embelezamento ao nível da decoração. Confira.

1 – Espada de São Jorge

A Espada de São Jorge é um tipo de planta que consegue enfrentar o rigor das temperaturas sejam elas elevadas ou baixas. Esta planta consegue também absorver sustâncias tóxicas e libertar oxigénio para o ar, promovendo um ambiente mais saudável.

Benzeno e formaldeído são substâncias que a espada de São Jorge consegue captar na perfeição e eliminar do ar.

Com o nome científico de Sansevieria trifasciata, a espada de São Jorge é de origem africana e, curiosamente, há quem a tenha como amuleto dentro de casa, dado que existem lendas que referem que a espada de São Jorge ajuda à prosperidade.

2 – Lírio da paz

O lírio da paz, cientificamente conhecido por Spathiphyllum, é outro tipo de planta ideal para ter dentro de casa, até porque não necessita de muita água ou luz.

Na primavera acaba por surgir uma flor branca e é muito procurada sobretudo em grandes centros urbanos.

O lírio da paz é também uma planta muito eficaz para captar o fumo dos cigarros.

3 – Antúrio

O antúrio é uma planta com excelente capacidade para purificar o ar. Não necessitando de grandes cuidados desde que não estejam em contacto com luz direta, o antúrio é recomendado para ter em casas de banho.

O antúrio é uma planta com ares tropicais e muito comum em países como o México e a Argentina.

As lendas antigas indicam que ter um antúrio em casa significa hospitalidade e bem-estar, sendo que por ser em forma de coração é muita das vezes ligada ao amor.

O antúrio é uma planta que não gosta de sol em excesso.

4 – Jibóia

Também conhecida cientificamente por Epipremnum aureum, a Jibóia é uma planta ideal para quem pretende purificar o ar de casa, dado que capta muito bem componentes como o benzeno ou xileno, por exemplo.

Você sabia que o benzeno está presente em cola, tinta ou até cera para móveis? Por isso é que é tão importante ter plantas com capacidade de absorção do benzeno. E se você é alérgica a este tipo de componente, então mais essencial se torna a colocação de uma jibóia dentro de casa.

5 – Ficus

A fechar este top-5 das plantas ideais para ter em casa temos a planta ficus, que pode ser plantada dentro de casa em vasos.

Esta planta representa um benefício adicional na purificação e limpeza do ar já que combate o formaldeído, benzeno e triclorometileno.

A planta ficus dá umas folhas verdes que ficam muito bem em qualquer decoração interior também.

Plantas são organismos multicelulares

As plantas são organismos multicelulares e anualmente estima-se que sejam descobertas sensivelmente 2.000 novas espécies de plantas.

As plantas estão muito dependentes das condições climatéricas e dos solos onde estão, dado que não se podem mover. Por isso, elas tentam ajustar-se aos contextos.

As plantas têm um papel fundamental para a cadeia alimentar, pois estão no início dessa sequência.

Seja em terra ou no mar, as plantas acabam por funcionar como excelentes iniciadores do processo da cadeia alimentar.

E você sabia que as plantas servem não apenas como alimento para muitos animais mas também como meio essencial para a criação de medicamentos?

Por isso é que é comum dizer-se que a vida dos animais está dependente da vida da plantas.

As plantas têm memória?

Uma das dúvidas que a humanidade coloca sempre em relação às plantas tem que ver com a memória. As plantas têm memória?

Essa pergunta serviu de base a uma profunda análise de Stefano Mancuso, um especialista em sinalização e comportamento das plantas.

Na sua obra “Brilliant Green”, o autor destacava que, tendo por base as avaliações feitas, as “plantas são sensíveis” e “estão dotadas de sentidos”.

Elas “comunicam entre elas e com os animais, dormem, lembram e podem inclusivamente manipular outras espécies. Podem ser descritas como inteligentes”, confirmou Stefano Mancuso.

Embora as plantas não tenham cérebro ou neurónios, Mancuso fez questão de avaliar a capacidade que as plantas têm para “calcular, aprender, memorizar ou mesmo ter sensibilidade”.

Em 1880 Darwin analisou o poder das plantas

A importância das plantas é de tal forma fundamental que até Charles Darwin em 1880 avaliou o poder das plantas na obra “o poder do movimento nas plantas”.