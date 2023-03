Nas Notícias Compreender a Endometriose: Sintomas, causas e tratamento Por

Milhões de mulheres sofrem de endometriose, uma doença que pode causar complicações a longo prazo. Conheça as causas, sintomas, e opções de tratamento.

A endometriose é uma doença crónica que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Apesar de comum, é muitas vezes mal compreendida e mal diagnosticada, deixando muitas mulheres a sofrer em silêncio.

Em Portugal, a endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. É conhecida como a doença “silenciosa” devido ao longo tempo que leva a ser diagnosticada.

Muitas mulheres com endometriose demoram anos para receber um diagnóstico preciso e desconhecem as causas e opções de tratamento disponíveis.

O que é endometriose?

Uma doença crónica em que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora do útero, como nas trompas de falópio, nos ovários e na zona pélvica. Esse tecido pode sangrar durante o ciclo menstrual, causando inflamação, dor e aderências (quando os tecidos se unem uns nos outros).

Quando a endometriose não é tratada pode causar danos permanentes nos órgãos reprodutivos que podem afetar a fertilidade. Além disso, a dor crónica da endometriose pode causar problemas emocionais, como ansiedade e depressão.

Sintomas

Os sintomas da endometriose incluem dor pélvica, irregularidades menstruais e infertilidade. Infelizmente, estes sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças tais como síndrome do cólon irritável.

Dor pélvica: a dor pélvica é um sintoma comum da endometriose. Pode ser de leve a grave e pode ocorrer antes, durante ou após a menstruação; Dor durante a relação sexual: pode ser sentida como dor profunda ou uma sensação de ardor; Dor ao urinar ou defecar: a dor ao urinar ou defecar pode ocorrer quando o tecido endometrial cresce na bexiga ou no intestino; Sangramento irregular: a endometriose pode causar sangramento irregular entre os períodos menstruais; Infertilidade: a endometriose pode afetar a fertilidade e tornar mais difícil para uma mulher engravidar.

Algumas mulheres com endometriose podem não apresentar nenhum sintoma. Contudo, se sentirem dor pélvica ou outros sintomas, é importante procurar ajuda médica o mais cedo possível. Estar atenta aos sintomas e falar com um médico é fundamental.

Causas

Acredita-se que existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença, mas a causa exata da endometriose ainda não é totalmente compreendida. De acordo com uma teoria amplamente aceite, a endometriose desenvolve-se quando o tecido de revestimento do útero, também conhecido como endométrio, é empurrado para trás através das trompas de falópio e para a cavidade pélvica durante os ciclos menstruais.

Outros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da endometriose incluem desequilíbrios hormonais, genética, e disfunção do sistema imunitário.

Como a endometriose pode afetar a fertilidade?

A endometriose pode ter impacto na fertilidade de várias maneiras. Pode levar a cicatrizes e aderências nos órgãos reprodutivos, tornando a fertilização um desafio. A inflamação crónica pode também afetar a qualidade dos óvulos e esperma, enquanto afeta a capacidade do útero de se preparar para a gravidez e apoiar o desenvolvimento do feto.

Embora nem todas as mulheres com endometriose tenham problemas de fertilidade, o risco de infertilidade pode aumentar em 30 a 50%. Contudo, estão disponíveis opções de tratamento para mulheres que desejam engravidar. Dependendo da gravidade da doença, o médico pode recomendar cirurgia para remover o tecido endometrial, terapia hormonal para suprimir a ovulação ou outras opções de tratamento, como a fertilização in vitro (FIV) ou a inseminação intrauterina (IIU).

Diagnóstico

O diagnóstico da endometriose pode ser um desafio, uma vez que não existe um teste único que possa diagnosticar definitivamente a condição. Contudo, há vários métodos que podem ser utilizados para diagnosticar a endometriose, incluindo:

Exame pélvico: durante um exame pélvico, o médico sente quaisquer anomalias, tais como quistos ou cicatrizes, nos órgãos reprodutivos;

um ultrassom pode ser utilizado para detetar quaisquer quistos ou outras anomalias na área pélvica;

um ultrassom pode ser utilizado para detetar quaisquer quistos ou outras anomalias na área pélvica; Laparoscopia: trata-se de um procedimento cirúrgico em que uma pequena câmara é inserida no abdómen para permitir ao médico ver qualquer tecido endometrial e outras anomalias.

Por que é importante obter um diagnóstico precoce?

As mulheres devem procurar ajuda médica o mais cedo possível. A melhor maneira é prestar atenção aos sintomas e conversar com um médico. Se sente dor pélvica ou outros sintomas da endometriose, agende uma consulta com um ginecologista.



O diagnóstico precoce da endometriose é crucial para prevenir complicações graves e melhorar a qualidade de vida das mulheres.

Tratamento

Há várias opções de tratamento disponíveis para a endometriose, dependendo da gravidade da doença e dos sintomas. As opções de tratamento mais comuns incluem:

Medicação para as dores: medicamentos para a dor de venda livre, como o ibuprofeno, podem ajudar a aliviar a dor associada à endometriose;

a pílula anticoncecional, pode ajudar a regular o ciclo menstrual e a reduzir o crescimento do tecido endometrial;

a cirurgia pode ser necessária nos casos em que a endometriose causa dores graves ou outras complicações.

a cirurgia pode ser necessária nos casos em que a endometriose causa dores graves ou outras complicações. Mudanças no estilo de vida: comer uma dieta saudável e fazer exercício físico regularmente pode ajudar a reduzir a inflamação e gerir melhor os sintomas.

A cantora brasileira Anitta foi operada à endometriose no ano passado. No Twitter, a cantora explicou que sentia dores incapacitantes.

Com tratamento e gestão adequados, muitas mulheres com endometriose conseguem levar uma vida plena e ativa.

Direitos das mulheres no local de trabalho

Para muitas mulheres com endometriose, a dor e a fadiga crónicas afetam a sua capacidade de trabalhar. Além disso, muitas enfrentam discriminação e estigmatização no local de trabalho devido à doença.



Mas aqui está a boa notícia: existem leis e políticas que protegem os direitos das mulheres com endometriose no local de trabalho.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira uma resolução do PSD que pede ao Governo medidas de apoio às mulheres com endometriose e que institui o 1 de março como o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose.

No entanto, nem todas as empresas estão cientes dessas leis ou dispostas a cumprir a suas obrigações legais. É importante que as mulheres conversem com o empregador sobre necessidades médicas, quaisquer problemas de discriminação ou assédio relacionados à endometriose e se necessário, que procurem orientação jurídica.



Além disso, as mulheres podem procurar apoio de organizações a lutar pelos direitos das mulheres com endometriose. Existem várias organizações sem fins lucrativos que oferecem recursos e informações sobre como lidar com a endometriose, incluindo a Mulherendo.

Perspetivas para a cura

Nos últimos anos, a investigação tem avançado muito para entender melhor a endometriose e encontrar possíveis tratamentos. Embora ainda não haja cura para a endometriose, as perspetivas para o futuro são promissoras.

Com o tempo, haverão mais opções de tratamento disponíveis para melhorar a qualidade de vida das mulheres que sofrem com a doença.

Lembre-se de prestar atenção a quaisquer sintomas de endometriose e procurar ajuda médica o mais cedo possível. Com um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, muitas mulheres com endometriose conseguem levar uma vida saudável. Tome conta da sua saúde e bem-estar.