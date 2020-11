Nas Notícias Cláudia Vieira criticada por partilhar informações falsas sobre a covid-19 Por

Uma ‘story’ de Cláudia Vieira, atriz e apresentadora que está infetada com covid-19, foi denunciada pela Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência (VOST Portugal) por partilhar informações falsas sobre a doença.

Através do Instagram, a antiga ‘moranguita’ aconselhou as pessoas a comerem “mais alimentos alcalinos” para “eliminar o vírus”.

“Lembre-se de que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5. Portanto, tudo o que precisamos de fazer para eliminar o vírus é comer mais alimentos alcalinos, acima do nível ácido do vírus”, escreveu Cláudia Vieira.

A ‘story’ não passou despercebida à VOST Portugal, que a denunciou por partilhar informações falsas.

“Está na hora de ir ao Instagram da Cláudia Vieira e dizer-lhe que a escala de pH só vai até ao 14 (e depois reportar a story como notícias falsas)”, reagiu a associação.

Na publicação, a apresentadora de ‘O Noivo É Que Sabe’ tinha sugerido alguns alimentos “mais alcalinos” com a indicação do respetivo pH, incluindo o agrião, que segundo Cláudia Vieira tem 22,7 pH.

Desde então, vários internautas têm criticado duramente a ex-‘moranguita’, que ainda não se pronunciou sobre a polémica.