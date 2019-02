Apresentações/Novidades Citroën C3 Aicross o melhor SUV Compacto do Ano Por

O Citroën C3 Aicross foi eleito o melhor SUV Compacto do Ano no âmbito dos prémios anuais atribuídos pela revista ‘Turbo’.

Esta publicação considerou que o C3 Aircross foi um dos SUV urbanos mais interessantes do segmento, sendo o prémio entregue a José Barata, Diretor de Marketing da Automóveis Citroën, importador da marca do ‘double chevron’ no nosso país.

Durante a cerimónia dos Turbo do Ano foi também destacada a prestação de Carlos Tavares, presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA (Peugeot Citroën), sendo-lhe atribuído o troféu Personalidade do Ano.

Lançada em Portugal no final de 2017, o Citroën C3 Aircross alcança, assim, um importante galardão em solo nacional, impondo-se a vários adversários oriundos daquele que é, atualmente, o segmento mais dinâmico e concorrencial do mercado.