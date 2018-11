Nas Notícias Cinco pessoas mortas por intoxicação em Vila Real Por

Cinco pessoas morreram hoje, devido a uma intoxicação no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

A intoxicação ocorreu na rua do Comércio, na aldeia de Fermentões, no concelho de Sabrosa, de acordo com o CDOS de Vila Real.

Estão confirmadas cinco vítimas mortais.

O alerta foi dado às 16:39 e estão no local 14 operacionais e cinco veículos, de acordo com a informação na página da Proteção Civil na Internet.