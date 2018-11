Desporto Angola bate Burkina Faso e reentra na corrida à Taça das Nações Africanas Por

Angola recebeu e bateu hoje, em Luanda, o Burkina Faso por 2-1, com um ‘bis’ do boavisteiro Mateus Galiano, e relançou a esperança na qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol de 2019.

Em jogo referente à quinta e penúltima jornada do grupo I de qualificação para a CAN19, duas assistências do dianteiro Gelson Dala, do Rio Ave, permitiram a Mateus Galiano marcar, aos 45 minutos e aos 57, tendo a seleção treinada pelo português Paulo Duarte reduzido aos 69, por Youssouf Dayu.

Após a penúltima jornada do grupo I, Angola ultrapassou o adversário de hoje, passando a somar nove pontos, contra sete do Burkina Faso, e alcançou a líder Mauritânia, que recebe ainda hoje, em Nouackchott, o Botsuana, último classificado, com apenas um ponto.

Se a Mauritânia vencer, apura-se para a fase final, que se disputa de 15 de junho a 13 de julho de 2019, nos Camarões, enquanto Angola terá de ir vencer a casa do Botsuana para assegurar o seugndo posto.

Apesar de convocado, o jogador Wilson Eduardo, do Sporting de Braga, acabou por não poder participar no jogo, por não ter recebido a tempo a autorização da FIFA para ser utilizado na seleção nacional angolana.

Na sexta e última jornada, a disputar apenas em março de 2019, Angola desloca-se a Gaborone para defrontar o Botsuana, enquanto o Burkina Faso receberá a Mauritânia.