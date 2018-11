Local Intoxicação mata casal e três filhos em Sabrosa Por

Cinco pessoas morreram por intoxicação com monóxido de carbono em Sabrosa, Vila Real, adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real. As vítimas serão uma família, avança a TVI24.

A intoxicação ocorreu na rua do Comércio, na aldeia de Fermentões, no concelho de Sabrosa, de acordo com o CDOS de Vila Real.

Estão confirmadas cinco vítimas mortais.

De acordo com a TVI24, as vítimas tratam-se de uma família inteira: pai, mãe e três filhos – entre os quais duas crianças.

A mesma fonte acrescenta que os óbitos “não foram declarados oficialmente”.

Um total de 14 operacionais e sete viaturas estiveram no apoio.

