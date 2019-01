Ciclista Patrick Bevin vence segunda etapa e sobe à liderança do Tour Down Under

O ciclista neozelandês Patrick Bevin (CCC) subiu hoje à liderança do Tour Down Under, ao vencer a segunda etapa da prova australiana, na qual Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) voltou a ser o melhor dos dois representantes portugueses.

Bevin, de 27 anos, percorreu os 122,1 quilómetros da tirada disputada entre Norwood e Angaston em 3:14.31 horas, batendo no ‘sprint’ final o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Ruben Guerreiro terminou a etapa no 35.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, tal como Ivo Oliveira (UAE-Emirates), 40.º classificado, passando a ocupar, respetivamente, a 32.ª e a 46.ª posições da classificação geral, ambos a 15 segundos de Bevin.

O neozelandês detém cinco segundos de vantagem sobre o italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), que liderava a primeira prova do World Tour de 2019, o circuito mais importante do ciclismo mundial, cuja terceira de seis etapas se realiza na quinta-feira, entre Lobethal e Uraidla, na extensão de 146,2 quilómetros.