Desporto Volta a Portugal vai realizar-se nas datas previstas Por

A Volta a Portugal em bicicleta vai decorrer entre os dias 29 de julho e 9 de agosto, avança a agência Lusa, que cita fonte oficial da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A competição vai realizar-se “de acordo com o plano apresentado” pela Federação Portuguesa de Ciclismo, sendo que será cumprido o “distanciamento social” e não serão permitidas concentrações com mais de 20 pessoas.

“Os atletas serão monitorizados pela equipa médica do clube por forma a garantir a deteção precoce de qualquer sintoma sugestivo de covid-19″, explicou a DGS, em declarações reproduzidas pela agência Lusa.

Se se verificarem casos suspeitos de covid-19, “serão aplicados os procedimentos estabelecidos em Portugal, não podendo participar na prova”.

Antes do início da prova, haverá lugar à realização de testes, para deteção precoce e adoção de um plano de contingência.

A presença de público, em particular nas zonas de partida e da chegada de cada etapa, está a ser acautelada, “desde que esteja assegurado o distanciamento físico”, o “cumprimento das restantes medidas de prevenção e controlo de infeção” e se não se verificarem “concentrações superiores a 20 pessoas”.

Haverá ainda medidas destinadas às equipas, entre as quais evitar que estejam alojadas no mesmo hotel. As ações de controlo de infeção serão alargadas a “todos os intervenientes”.

A proposta da Federação Portuguesa de Ciclismo para a realização desta prova não prevê a obrigatoriedade de quarentena para as equipas estrangeiras.