Chuvas intensas causam inundações na Póvoa de Varzim, bombeiros com 21 chamadas

A pluviosidade mais intensa ocorreu entre as 08:30 e as 09:00 na cidade da Póvoa de Varzim e em freguesias periféricas como Argivai, Rates e Balazar.

Algumas artérias ficaram intransitáveis, mas os maiores prejuízos, de acordo com a fonte, registaram-se em garagens coletivas, que ficaram inundadas e nos veículos aí estacionados.

O distrito do Porto é um dos sete que estão sob ‘Aviso Amarelo’ devido à chuva e vento fortes e a queda de neve, acima dos 1.400 metros, segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).