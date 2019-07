2 de julho, a Literatura ganha Hesse, mas perde Hemingway e Sophia

Nasce Hermann Hesse, morrem Ernest Hemingway e Sophia de Mello Breyner. O dia 2 de julho recorda grandes nomes da Literatura. Também neste dia, morrem Nostradamus e D. Manuel II. É criada a primeira corporação de bombeiros no Brasil, o topo do Kilimanjaro acolhe a primeira mulher e mais de mil músicos pressionam, através desta arte, os países mais ricos do mundo a perdoar a dívida das nações mais pobres.