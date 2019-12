Motores “Fizémos tudo bem” garante António Félix da Costa após segundo lugar em Sakhir Por

António Félix da Costa alcançou um brilhante segundo lugar na categoria LMP2 nas 8 Horas do Bahrain, quarta prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Na corrida que se disputou sábado no Circuito de Sakhir o piloto português arrancava de quarto entre os LMP2 com o Oreca # 38 da JOTA Sport que voltou a dividir com Anthony Davidson e Roberto Gonzalez.

Só que a prova não começou bem para a tripla, já que Davidson sofreu um toque na largada e foi obrigado a ir às boxes para trocar o capô traseiro do Oreca azul, perdendo mais de meio minuto na paragem para troca de pilotos.

Mas a equipa não ‘baixou os braços’, e tanto Félix da Costa como os seus companheiros de equipa adotaram uma toada de ataque recuperando várias posições até ficarem atrás dos líderes dos LMP2. Anthony Davidson ainda recuperou algum terreno para o Oreca # 22 da United Autosports, antes de passar o volante ao piloto português para o turno final do Oreca da JOTA.

Numa luta entre pilotos lusos, já que no carro da frente estava Filipe Albuquerque, António Félix da Costa tudo fez para encurtar a sua diferença para o seu compatriota, mas terminaria a 21,5 segundos do vencedor.

“Hoje fizemos tudo bem e este segundo lugar é um prémio merecido para toda a equipa JOTA”, declarou o piloto de Cascais após a prova, sublinhando que poderia ter mesmo ganho a prova se não fosse o atraso inicial: “Foi pena o toque que o Anthony sofreu no arranque, pois isso obrigou-nos a mudar a traseira do nosso carro na paragem na boxe e com isso perdemos mais de 30 segundos”.

“Claro que a corrida seria diferente, mas a verdade é que terminamos a 21 segundos do primeiro. Portanto estamos felizes com o resultado mas sentimos que nos escapou esta vitória. No meu último turno ainda ganhei algum tempo ao carro da United, mas não foi suficiente e eles venceram com todo mérito”, prosseguiu Félix da Costa.

No entanto o piloto português fica contente de, pelo menos, ter perdido a prova para um amigo: “Quero dar os meus parabéns ao Filipe. Não sendo eu a vencer pois que seja um português, ainda para mais meu bom amigo. Foi bom partilhar novamente o pódio com o Filipe. Desta vez ele como vencedor. Fica agora 1-1 em vitórias. Que venha a próxima para desempatar”.