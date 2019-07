Motociclismo Estoril marca começo da segunda metade da época no Campeonato Nacional de Velocidade Por

A segunda metade da época no Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo inicia-se no próximo fim de semana no Circuito do Estoril.

Depois de duas rondas em que o cenário do Autódromo Internacional do Algarve foi o escolhido, é agora a vez do traçado de 4.182 metros dos arredores de Lisboa acolher o CNV da FMP.

Um regresso que se antevê bastante quente e animado, num ano em que a disciplina mostra maior adesão por parte de pilotos, equipas e mesmo marcas, que apostam cada vez mais num envolvimento ainda mais intenso na competição, ajudando a que mais pilotos estejam em pista.

Ivo Lopes é o líder na classe maior, a Superbike, possuindo 22,5 pontos de vantagem sobre o regressado Pedro Nuno, cabendo a Tiago Magalhães a terceira posição a apenas 10 pontos do segundo posto, numa época onde já pontuaram 18 pilotos.

Tomás Alonso chega ao Estoril na qualidade de comandante nas Supersport 300, possuindo nove pontos de diferença para Pedro Fragoso, o vencedor da prova anterior, e que juntamente com o líder é um dos pilotos a já ter ganho esta temporada.

Nas Pré-Moto3 Francisco ‘Kiko’ Maria tem dezena e meia de pontos de vantagem enquanto Nuno Ribeiro lidera a categoria 85 cc/Moto4, antes de uma jornada que mais uma vez integra provas do Troféu ENI – Taça Luís Carreira, da Kawasaki Zcup, da Copa Dunlop Motoval e também a classe 2 do Troféu 20 20, com as MIR Moto5.

Em parceria com o Motor Clube do Estoril e Neumáticos Motoval, a Federação de Motociclismo de Portugal realiza a terceira ação de captação ao motociclismo de velocidade, para jovens dos 6 aos 12 anos.