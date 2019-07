Fórmula 1 Chefe da Ferrari lamenta que não se regresse aos pneus de 2018 Por

Mattia Binotto, o diretor da equipa Ferrari, lamenta que os principais adversários não tenham apoiado o regresso aos pneus de Fórmula 1 de 2018, para poder ter mais corridas como o Grande Prémio da Áustria disputado domingo.

Charles Leclerc perdeu mais uma grande oportunidade para conquistar a sua primeira vitória na F1 e a equipa de Maranello o primeiro triunfo da época, mas o êxito de Max Verstappen pôs fim à hegemonia da Mercedes esta temporada.

No começo da semana Binotto tinha tentado que a competição regressasse aos Pirelli do ano passado, pois a Ferrari não tem conseguido fazer com os seus SF90 tenham um desempenho ótimo com os atuais, como sucede com a rival Mercedes. Mas os seus esforços foram em vão e não conseguiu que 70% das equipas apoiassem as suas pretensões.

“Desta vez houve uma boa batalha. Normalmente isso acontece quando não há um carro muito superior aos outros, e nesse aspeto o fim de semana da Áustria foi ótimo. Mas acho que perdemos uma oportunidade na decisão quanto aos pneus. Acho que deveríamos ter feito alguma coisa”, defende o chefe da Ferrari.

Mattia Binotto considera que se perdeu uma boa oportunidade para que a F1 seja mais competitiva: “Às vezes discutimos muito e não atuamos. Sinto muita pena por não termos mudado a especificação dos pneus para o resto da temporada. Isso teria sido uma ótima oportunidade para equilibrarmos o pelotão”.

No Red Bull Ring Charles Leclerc conseguiu a ‘pole position’, batendo o líder do campeonato, Lewis Hamilton, mas uma penalização a este fez com que o segundo na grelha fosse Max Verstappen, que viria a vencer a corrida depois de ter conseguido preservar melhor os pneus do que o monegasco da Ferrari.

A configuração da pista austríaca com as altas temperaturas que se viveram no domingo fizeram com que os Mercedes não tenham sido tão competitivos como tem sucedido ao longo da época, mas Christian Horner considera que o que foi votado faz sentido.

“Acho que ainda há problemas. O que tivemos aqui é único. Temos de analisar uma série de corridas para perceber o que se passa. Mas houve uma votação sobre os pneus e está claro onde estamos”, considerou o líder da Red Bull Racing.

Já o diretor desportivo da McLaren, Andreas Seidl, chama a atenção que as regras foram aceites por todos antes da temporada começar: “As regras em vigor são o resultado dos chefes das equipas e pilotos pedido por esse regulamento. É por isso que acho que temos de aceitar as regras como elas são atualmente”.