Euromilhões Chave do Euromilhões: Números do dia 30 de setembro de 2022 Por

Sorteio 078/2022 nesta sexta-feira com jackpot de 30 milhões de euros

O sorteio do Euromilhões está de regresso nesta que é uma sexta-feira onde os apostadores têm 30 milhões de razões para festejar.

Já é conhecida a combinação vencedora do Euromilhões de hoje, dia 30 de setembro de 2022, numa noite de sexta-feira que tem em jogo um jackpot de 30 milhões de euros.

Veja a chave do Euromilhões e descubra se está milionário.

Nesta sexta-feira, a chave sorteada é composta pelos números 01, 02, 11, 16 e 26 e pelas estrelas 03 e 12.

Não se esqueça de confirmar a chaves

A chave do Euromilhões divulgada com antecedência pelo PT Jornal surge na sequência da consulta de vários canais do concurso. Mas esta não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais.

Pode e deve fazê-lo no caso português no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é responsável no país pelo sorteio.