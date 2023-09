Euromilhões Chave do Euromilhões do dia 12 de setembro de 2023 Por

Números do Euromilhões de hoje, terça-feira dia 12 de setembro de 2023

Confira a chave de hoje do Euromilhões, revelada após a realização do sorteio desta terça-feira, referente ao concurso número 073/2023.

Esta noite, o Euromilhões vale em jogo um jackpot de 39 milhões de euros, pois há duas semanas que o concurso dos concursos não faz qualquer totalista.

Veja os números e as estrelas da sorte que formam a combinação vencedora do Euromilhões de hoje.

Chave do Euromilhões de 12 de setembro de 2023

Realizado o sorteio, a chave do Euromilhões de hoje é formada pelos números 5, 14, 36, 40 e 42, com as estrelas 2 e 11.

Confirme as chaves do Euromilhões

As chaves publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Contudo, esta informação, em última hora, não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, para confirmação de eventuais prémios. Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Ao mesmo tempo, não esqueça o imposto que recai em prémios de valor superior a 5000 euros (Euromilhões, M1lhão e todos os restantes). Ou seja, o imposto do selo. A taxa legal é 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Por outro lado, se tiver boletins antigos ainda por verificar, consulte o PT Jornal, que tem todas as chaves do Euromilhões guardadas em arquivo.

Não perca nada e fique sempre atento. E boa sorte no concurso dos concursos.