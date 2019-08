Fórmula 1 Charles Leclerc tem “de perceber” o que fazer para ter menos dificuldades com os pneus Por

No último Grande Prémio antes da pausa de verão na Fórmula 1, Charles Leclerc sentiu bastantes dificuldades com os pneus do seu Ferrari, perdendo ritmo na fase final da corrida na Hungria.

O monegasco não percebe exatamente porque é que isso aconteceu mas acha que tem a ver com a forma como guiou até agora o SF90 # 16. Isso terá feito com que tenha perdido o último lugar do pódio na prova magiar para o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel.

“Debati-me imenso com os pneus. Há qualquer coisa que Seb (Vettel) faz melhor do que eu nos turnos mais longos, quando há maior degradação. Penso que tenho de perceber algo da minha parte. Tenho-me me debatido mais e tenho tido mais degradação dos pneus em comparação com Seb, e acredito que isso tenha a ver com a condição”, considera Leclerc.

O piloto do Principado concede: “Talvez esteja a guiar agora mais agressivamente em corrida, por isso preciso de perceber e analisar e tentar melhorar para as próximas corridas. Tenho a certeza que Seb está a fazer algo melhor do que eu, por isso tenho de perceber para melhorar isso”.

“Há ainda algumas corridas onde sou bastante rápido na qualificação, mas para o final da corrida pareço debater-me um pouco mais. Tenho de perceber o que posso fazer no meu estilo de condução para me ajudar nisso, ou com o equilíbrio do carro, para ter um melhor compromisso, porque no final é na corrida que se marca pontos”, acrescenta Charles Leclerc.