Charles Leclerc o mais rápido no segundo dia de testes no Abu Dhabi

Depois de Sebastian Vettel ter sido o mais veloz na jornada de abertura dos primeiros testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Abu Dhabi, Charles Leclerc confirmou a boa forma do Ferrari na segunda jornada de ensaios.

O monegasco, que na próxima época substitui Kimi Raikkonen na ‘Scuderia’ de Maranello realizou uma volta ao Circuito de Yas Marina em 1m36,450s, batendo por 1,4s Pierre Gasly, que rendeu Max Verstappen no Red Bull RB14.

Leclerc foi quase quatro décimas mais rápido do que Vettel tinha sido na véspera, tendo realizado 133 voltas ao traçado do Abu Dhabi, sendo que a Pirelli não comunicou que tipo de pneu foi utilizado pelo ex-piloto da Sayber.

À imagem do que sucedera no primeiro dia, Lance Stroll foi o terceiro mais rápido, parecendo cada vez mais adaptado à condução do Racing Point Force India VJM11. O canadiano ficou a quase dois segundos do tempo conseguido por Leclerc, mas sendo quatro décimas mais rápido do que Valtteri Bottas.

Stroll efetuou menos voltas do que o finlandês da Mercedes, que foi menos de uma décima do que Carlos Sainz Jr, que no McLaren foi o quinto mais rápido e também aquele que mais voltas percorreu nesta segunda jornada de ensaios no Circuito de Yas Marina.

Artem Markelov esteve aos comandos do antigo monolugar do piloto espanhol, o Renault R.S.18, sendo que o russo realizou a sexta marca ao cabo 129 voltas. Bem mais do que as que deu George Russell neste segundo dia de ensaios. O campeão da Fórmula 2 foi o sétimo mais veloz com o Williams FW41 que teve de dividir com Robert Kubica, hoje o mais lento em pista, atrás de Antonio Giovinazzi, que rendeu Kimi Raikkonen no Sauber C37. O italiano perfez 129 apesar de ter provocado a paragem dos trabalhos quando ficou parado em pleno túnel de saída das boxes no começo da sessão da tarde.