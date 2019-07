Fórmula 1 Charles Leclerc não estava “à espera de estar tão próximo dos Mercedes” em Silverstone Por

Charles Leclerc mostrou-se surpreendido pela diferença entre o seu Ferrari e os Mercedes de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton na qualificação para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

O monegasco vai largar da terceira posição para a corrida de amanhã, mas os 79 milésimos que o separaram do tempo que deu a ‘pole’ a Bottas era qualquer coisa que não esperava em Silverstone.

“Na segunda qualificação já tinha sido bom, mas na Q3 acho que a Mercedes aumentou a potência do motor e eles estavam verdadeiramente rápidos, sobretudo nas curvas, onde nós temos ainda de trabalhar. É o melhor que podíamos fazer”, reconhece Leclerc.

Ainda assim o piloto do Ferrari # 16 mostra-se satisfeito com o seu desempenho: “Estamos radiantes com a performance geral, e não estávamos à espera de estar tão próximo dos Mercedes. Penso que estaríamos em dificuldades. Debatemo-nos depois do primeiro treino com a parte da frente do carro, mas um pouco menos nas qualificações. Certamente que queríamos estar numa posição melhor”.

Tal como sucedeu na Áustria Charles Leclerc optará por uma escolha diferente de pneus dos Mercedes para a corrida amanhã, uma vez que Bottas e Hamilton vão dispor de pneus médios. “Era o que queríamos. Na Áustria não foi uma boa escolha. É o nosso objetivo utilizar a nossa vantagem nos pneus, sobretudo na partida, para ganhar posições”, confessa.

Mas o piloto do principado é prudente quanto às suas possibilidades de conseguir a sua primeira vitória na F1 em Silverstone, face a uns Mercedes que têm um ritmo de corrida mais prometedor: “Face às simulações de sexta-feira penso que será difícil (ganhar). Os Red Bull pareceme rápidos e a pista poderá estar húmida. Se conseguirmos ganhar posições na partida será sempre uma pista onde não é fácil ultrapassar, por isso teremos uma hipótese”.