Fórmula 1 Charles Leclerc lamenta “erro estúpido” da sua parte em Baku Por

Charles Leclerc era apontado como um forte candidato à ‘pole position’ no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, mas o acidente sofrido na segunda qualificação ‘deitou tudo por terra’.

O monegasco da Ferrari lamenta o sucedido, e admite que se tratou de “um erro estúpido” da sua parte quando perdeu o controlo do seu SF 90 # 16 na curva 8, a mesma que reclamou o Williams de Robert Kubica.

Leclerc disse que só tem de se culpar a si próprio pelo percalço. “Mereço o que aconteceu. Estou muito triste com o que sucedeu. Mas mereço-o. Fui estúpido”, disse na altura pelo rádio à sua equipa. Mais tarde foi mais comedido quando falou ao canal Sky: “Já me acalmei, mas continuo a achar que fui estúpido. Isso não muda. Vou tentar aprender com isso e regressar mais forte e fazer uma boa corrida”.

“Não quero dizer nada de estúpido, mas acho que, vendo que aconteceu nos três treinos livres e na primeira qualificação, a ‘pole’ era possível e desperdicei esse potencial. Por isso estou muito desiludido, esperando regressar mais forte depois disso”.

Nas redes sociais o monegasco da Ferrari disse que se sentiu um ‘inútil’ após o despiste, reconhecendo que bloqueou as rodas tentando travar com a mesma força com que estava habituado a fazer naquela curva com pneus macios, e isso acabou por ser demasiado com Pirelli médios.

“Travei o máximo com os macios mas naquela altura estava com os médios, por isso bloqueei as rodas. Digo mais uma vez que não quero ser mal interpretado: não houve qualquer problema com os pneus mas apenas comigo. Estou muito dececionado”, afirmo Charles Leclerc.