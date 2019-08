Fórmula 1 Charles Leclerc com a ‘pole’ na Bélgica em domínio Ferrari Por

Charles Leclerc garantiu a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, depois da qualificação para a prova que domingo se disputa no Circuito de Spa-Francorchamps.

O monegasco da Ferrari foi o único piloto a conseguir rodar abaixo de 1m43s, garantindo a primeira linha da grelha na segunda tentativa, quando conseguiu rodar em 1m42,519s, batendo por 7,48s o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel.

Desde a primeira sessão de qualificação se percebeu que dificilmente os monolugares de Maranello seriam batidos, e com mais esse noção se ficou quando voltaram a dominar os acontecimentos na Q2, onde os pilotos da Mercedes se mostraram mais próximos.

No entanto na derradeira sessão Lewis Hamilton acabaria por ficar a quase duas centésimas de Vettel e apenas conseguiu ser uma décima mais veloz do que o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, que faz com que a segunda filha da grelha seja ocupada apenas pelos monolugares prateados.

Este resultado não é mau para o líder do campeonato, já que Hamilton tinha destruído bastante o seu Mercedes no terceiro treino livre, realizado de manhã, e a equipa teve de trabalhar ‘ao cronómetro’ para recuperar o W10 # 44, ainda que o campeão do Mundo tenha acabado por ter ainda muito tempo de pista na primeira sessão, depois desta ser interrompida depois do Williams de Robert Kubica ter ficado parado na pista.

A segunda sessão também foi interrompida, desta devido ao Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi ter ficado parado na pista. Mas nada disto teve a afetou Max Verstappen, cujo Red Bull esteve claramente aquém de outras ocasiões e o holandês se teve de contentar com o quinto posto do ‘grid’, divindo a terceira fila com Daniel Ricciardo, o melhor dos ‘outros’ no melhor dos Renault.

Nico Hulkenberg ficou logo atrás do seu companheiro de equipa, dias depois de saber que o seu lugar na Renault será ocupado por Esteban Ocon em 2020. Vai dividir a quarta linha com Kimi Raikkonen, no único Alfa Romeo a atingir a terceira qualificação, tal como Sergio Perez e Kevin Magnussen nos melhores dos Racing Point e Haas.

Já Alexander Albon vai largar apenas do 14º lugar para a corrida de amanhã, a sua primeira aos comandos de um Red Bull. O tailandês só chegou à Q2, mas isso foi propositado, já que à imagem do que sucedeu com Lance Stroll, a troca de motor vai obrigá-lo a partir do final da grelha para a prova de domingo.

Resultado da qualificação

1º Charles Leclerc (Ferrari) 1m42,519s

2º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m43,267s

3º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m43,282s

4º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m43,415s

5º Max Verstappen (Red Bull) 1m43,690s

6º Daniel Ricciardo (Renault) 1m44,257s

7º Nico Hulkenberg (Renault) 1m44,542s

8º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1m44,557s

9º Sergio Perez (Racing Point) 1m44,706s

10º Kevin Magnussen (Haas) 1m45,086s