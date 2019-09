Fórmula 1 Charles Leclerc bate Lewis Hamilton na qualificação em Singapura Por

Charles Leclerc fez esquecer completamente a exibição apagada nos treinos de sexta-feira na qualificação do Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 ao garantir a ‘pole position’ para a corrida de amanhã.

O monegasco da Ferrari efetuou uma volta ao traçado da cidade-estado asiática em 1m36,217s, batendo por 0,191s Lewis Hamilton, que desde a terceira sessão de treinos livres se revelava como um dos mais sérios rivais do piloto do SF90 # 16, a par com Sebastian Vettel.

A última tentativa de Hamilton permitiu-lhe melhorar a sua marca em algumas centésimas, mas o Campeão do Mundo não conseguiria ir além de 1m36,408s. O suficiente para impedir a Ferrari de monopolizar a primeira linha da grelha.

De facto Sebastian Vettel pareceu, até a um certo ponto, capaz de bater Leclerc, mas depois um toque no muro acabou por fazer o alemão perder tempo e até alguma falta de confiança. O terceiro lugar da grelha acabou por ser o resultado possível, a 0,220s do seu companheiro de equipa.

Claro que após sair dos seu Ferrari Charles Leclerc não escondia a sua satisfação: “Estou extremamente feliz – foi uma boa volta, mas houve certos momentos em que quase perdi o controlo. Devo agradecer à equipa – eles foram espantosos. Ontem não estive nos meus dias mas isto sabe muito bem”, afirmou o monegasco depois de sair do seu SF90.

Valtteri Bottas tentou estar nesta luta pelos dois primeiros lugares da grelha, mas na sua última tentativa subiu um corretor e isso acabou por lhe custar tempo precioso, ‘atirando’ para o quinto lugar do ‘grid’, permitindo a Max Verstappen colocar o melhor dos Red Bull na segunda linha da grelha.

Confirmando aquilo que já tinha mostrado nos treinos livres Carlos Sainz Jr conseguiu ser o melhor dos ‘outros’, colocando o melhor dos McLaren na sétima posição da grelha diante dos dois Renault e Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg e do seu companheiro de equipa Lando Norris e logo atrás de Alexander Albon, no segundo Red Bull.

Sergio Perez qualificou o único Racing Point a chegar à Q2 na 11ª posição, mas que na prática equivale ao 16º lugar da grelha face à penalização que lhe é creditada por troca da caixa de velocidades. Kimi Raikkonen sobe assim ao 13º lugar do ‘grid’, apesar de também o finlandês da Alfa Romeo não ter evitado um ligeiro toque no muro.

Resultado da qualificação

1º Charles Leclerc (Ferrari) 1m36,217s

2º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m36,408s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m36,437s

4º Max Verstappen (Red Bull) 1m36,813s

5º Valtteri Bottas (Mercedes) 1m37,146s

6º Alexander Albon (Red Bull) 1m37,411s

7º Carlos Sainz Jr (McLaren) 1m37,818s

8º Daniel Ricciardo (Renault) 1m38,095s

9º Nico Hulkenberg (Renault) 1m38,264s

10º Lando Norris (McLaren) 1m38,329s