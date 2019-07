Nas Notícias Céu continua com nuvens esta sexta-feira Por

As nuvens vão permanecer pelo território continental nesta sexta-feira, com as temperaturas também a manterem-se constantes, num mês de julho que continua tímido.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste até final da manhã, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais a norte do Cabo Espichel durante o dia.

Há também a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo de Sines até final da manhã.

Será ainda registada a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

A previsão, assinada pelas meteorologistas Joana Sanches e Patrícia Marques, refere ainda uma pequena descida da temperatura mínima no interior da região Norte.

Assim, os termómetros vão oscilar entre os 16 e os 23 graus no Porto e os 16 e os 24 graus em Lisboa.

Santarém será a região mais quente, com 31 graus, com Bragança a chegar aos 30 e Castelo Branco, Évora e Beja a ficarem-se pelos 29.

Nas mínimas, Viseu, Leiria e Beja vão atingir os 13 graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas nos Açores, podendo cair chuva ou aguaceiros fracos, e períodos de céu muito nublado na Madeira, com aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas.