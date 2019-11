Motores César Machado e Mariano Pires apostados em terminar época no lugar mais alto do pódio Por

César Machado e Mariano Pires partem para a derradeira prova dass GT4 South European Series determinados a terminarem a época em bom plano.

Concluir as provas deste fim de semana no Circuito do Estoril no lugar mais alto do pódio é uma missão em que os dois pilotos da Skywalker Racing Management acreditam. Pelo menos há a noção na dupla do Ginetta G55 da ABM Grand Prix de que tem condições para lutar pela vitória num campeonato que já está decidido em termos de vencedores finais.

Após uma jornada atípica no Algarve, César e Mariano sabem que não vão ter facilidades.“Sobretudo porque é esperada muito chuva e todos sabemos que nestas condições os resultados das corridas são sempre uma verdadeira lotaria”, salienta César Machado.

O piloto de Famalicão recorda que apesar do título já estar atribuído, isso não lhe “retira a ambição de querer alcançar a vitória e fechar o ano da melhor forma”, e enfatiza: “Já mostrámos que temos condições para ser bem-sucedidos, por isso é continuar a trabalhar e a acreditar”.

“Sabemos que podemos ganhar por isso é com esse espírito que vamos enfrentar o fim-de-semana. Haverá certamente mais candidatos ao lugar mais alto do pódio, mas vamos trabalhar arduamente para atingir os objetivos”, refere por sua vez Mariano Pires.