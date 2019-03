Desporto César Boaventura e Vítor Catão trocam acusações fortes Por

César Boaventura e Vítor ‘Catão’ trocaram acusações fortes, com referências a uma dívida, ao uso de uma arma de fogo e a uma “coça” encomendada, entre outras polémicas.

O caso chegou às redes com uma partilha, em direto, de um vídeo que mostra César Boaventura, o empresário acusado por vários jogadores de aliciamento a favor do Benfica, no interior de um carro, numa acesa discussão com Vítor ‘Catão’, dirigente do São Pedro da Cova.

Foi este quem filmou a conversa, acusando César Boaventura de ter lhe pedido “pôr coisas nos carros dos diretores do FC Porto e dar uma coça ao Francisco J. Marques”.

Um pedido, que segundo Vítor ‘Catão’ teria o acordo de Luís Filipe Vieira (presidente do Benfica), foi acompanhado de “100 mil euros num envelope muito grande”, como o dirigente afirmou ao Jornal de Notícias.

A versão de César Boaventura foi contada pelo próprio, no Facebook.

O empresário garantiu que foi “coagido e ameaçado pelo senhor Vítor ‘Catão’ com arma de fogo”.

“Eu estou a gravar o vídeo com uma mão e, com a outra, até lhe dou um estalo”, defendeu-se o dirigente, nas declarações ao JN.

“Como é que eu ia conseguir ter uma arma de fogo na mão? Eu nunca tive uma, aliás eu nunca peguei numa arma, nem à tropa fui”, concluiu Vítor Catão.