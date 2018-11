Desporto César Boaventura diz que processo Apito Dourado pode ser reaberto Por

César Boaventura, empresário com ligações ao Benfica, revelou nas redes sociais ter conhecimento de uma equipa de advogados que prepara um processo a dar entrada no tribunal de instrução criminal da Comarca de Lisboa que pode reabrir o caso do Apito Dourado.

De acordo com o empresário, uma “equipa de advogados a ser divulgada em momento oportuno”, terá recolhido “novos elementos do apito dourado, com testemunhas a assumir que mentiram no tribunal de Gondomar”.

César Boaventura explica, depois, que isto “nada tem a ver com clubismo”, indo apenas ao “encontro do facto de tanto” o “acusarem e difamarem com inverdade, por parte de pessoas ligadas ao FC Porto”.

Esta “profunda análise”, salienta Boaventura, mostra que é “possível a reabertura do processo”.

“O processo está preparado para dar entrada no tribunal de instrução criminal da Comarca de Lisboa, e será entre nas próximas horas, para bem do desporto nacional e para que o reinado das difamações, julgamentos públicos e humilhação de adeptos de futebol português, termine”, escreveu.

Veja a publicação.