Centro de Portugal regista aumento de 11,4% nas dormidas em junho

O número de dormidas no Centro de Portugal aumentou em junho 11,4 por cento face ao período homólogo de 2018, sendo que este aumento representa mais do dobro da média nacional, anunciou hoje a Turismo Centro Portugal.

Em comunicado, a Turismo Centro Portugal afirma que o mês de junho de 2019 “foi extremamente positivo” para a atividade turística na região e avança com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“No total de dormidas, o mês de junho de 2019, em comparação com o mesmo mês de 2018, registou um aumento percentual de 11,4 por cento no Centro de Portugal. Tinham sido 610.021 em junho de 2018 e foram 679.658 no mesmo mês de 2019. Ou seja, verificaram-se mais 69.637 dormidas. Este aumento de 11,4 por cento foi mais do dobro da média nacional, que se cifrou nos 5,6 por cento”, lê-se na nota.

Adianta ainda que a subida foi mais marcante entre os visitantes nacionais, cujas dormidas cresceram 14,8 por cento.

A Turismo Centro Portugal realça que este aumento indica que a região continua a ser uma das preferidas dos portugueses para passar férias ou para uns dias de descanso.

As dormidas com origem no estrangeiro registaram também um aumento de 7,8 por cento e no indicador do número de hóspedes o crescimento foi de 13,1 por cento.

O indicador dos proveitos da atividade hoteleira passou de 28,9 para 33,1 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 14,6 por cento entre junho de 2018 e junho de 2019: “São mais 4,2 milhões de euros que as unidades hoteleiras do Centro de Portugal ganharam no sexto mês do ano”.

“Estes números positivos confirmam uma tendência clara dos últimos anos: A região Centro de Portugal está em franco crescimento ao longo de todo o ano e é a escolha de cada vez mais visitantes, tanto de dentro como de fora do país”, conclui.