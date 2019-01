Nas Notícias CDS-PP diz que é o “único partido que não viabilizará um Governo de Costa” Por

“Seremos o partido que pode dizer hoje, como pode dizer nas vésperas das eleições e como dirá a seguir às eleições, que um voto no CDS não serve, não servirá para viabilizar um Governo de António Costa”, afirmou Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP discursava no tradicional jantar de reis das concelhias da região Oeste, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.