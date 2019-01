Desporto “Benfica não é tão grande como sempre quis transparecer”, diz administrador da SAD do Sporting Por

Miguel Cal, administrador da SAD do Sporting, publicou um artigo no jornal do clube onde denuncia o que considera ser um “mito” a propósito da grandeza do Benfica e acusa o rival de “fazer bullying comercial”.

Intitulado de “Comos somos relevantes”, o artigo de Miguel Cal, publicado no jornal ‘Sporting’, cita dados do barómetro da ‘Eurosondagem’ para desmistificar, no seu entender, o “mito” da grandeza do Benfica.

“Vivemos com o mito de que existe um clube português que é maior do que os outros todos juntos, que é o único verdadeiramente grande e que usa o seu músculo para fazer bullying comercial”, começa por escrever Miguel Cal.

O administrador da SAD leonina acrescenta, depois, que “não há nenhum clube que seja maior que os outros todos juntos”.

“O Benfica não é tão grande como sempre quis transparecer, o Sporting tem menos adeptos do que o Benfica e o FC Porto nunca alcançou uma verdadeira dimensão nacional”, pode ler-se.

No artigo, publicado esta sexta-feira, Miguel Cal pede que se assuma “a realidade como ela é”.

“A realidade diz que o Sporting tem três milhões de adeptos. Ou seja, tem menos um milhão de adeptos do que o Benfica mas mais um milhão do que o FC Porto”, conclui.