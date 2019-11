Motores Carlos Valentim deu mais um triunfo aos Kumho no Rali do Cadaval Por

Carlos Valentim e Tiago Neves deram mais uma vitória aos pneus Kumho nos campeonatos regionais de ralis ao impor-se no Rali do Cadaval, prova de encerramento da competição Centro da especialidade.

A dupla do Mitsubishi Evo IX ‘saltou’ para a liderança na segunda especial e depois foi a mais rápida em três classificativas, sendo de destacar também a exibição de Daniela Teixeira e Rodrigo Pinheiro no Mitsubishi Carisma GT, que apesar de ser estreante e ter travões de terra lograram a quarta posição final.

Não fosse um travão partido e Eduardo Santos e Miguel Sintra teriam levado o Subaru Impreza WRX STi a uma posição melhor que o 12º posto final, numa prova onde Manuel Alves e Alexandre Gomes terminaram na posição seguinte, com o BMW 323i, antecedendo Pedro Silva e Luís Ribeiro, que no Peugeot 206 GTi garantiram o triunfo final no Grupo X1 do Campeonato Centro de Ralis.

Quatro das equipas Kumho que alinharam no Rali do Cadaval não foram felizes, sendo de destacar Américo e Vanessa Maçarico, que foram obrigados a claudicar com problemas na bomba de travões do seu Mitsubishi, motivo idêntico ao que levou Gaspar Pinto e Luís Bouça a ficarem pelo caminho com o seu Subatu Impreza.