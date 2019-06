Motores Fernando Teotónio brilha mais alto no Desafio Kumho Por

Carlos Martins e Daniel Amaral venceram o Rali Vila de Monchique, prova do Campeonato Sul de Ralis, mas no Desafio Kumho Sul e no Desafio Kumho Asfalto foi Fernando Teotónio a levar a melhor,

Atrás dos vencedores e de Fernando Peres e José Pedro Silva, segundos classificados absolutos na prova do Clube Automóvel do Sul o piloto do Fundão e o seu navegador, Luís Morgadinho, estiveram em bom plano.

A dupla soube evitar os percalços que acabaram por fazer atrasar Márcio Marreiros, o líder do Campeonato Sul de Ralis. Aos comandos do seu Mitsubishi Lancer Evo IX preparado pela Domingos Sport, Teotónio soube gerir bem o andamento e levar a melhor sobre na Divisão 1 do Desafio Kumoho, face à dupla Nuno Ferreira Pedro Cação, em Mitsubishi Lancer Evo VII, sétimos da classificação geral final.

Já na Divisão 2 do Desafio Kumho Viana Martins e Paulo Costa impuseram o seu Renault Clio 2.0 Cup, fechando ainda o top dez da ‘geral’ e foram os segundos melhores duas rodas motrizes na prova. Logo atrás ficaram Paulo Anselmo e Eduardo Gonçalves, em Peugeot 206 GTi.

O pódio desta divisão foi completado por Jaime Falcão e André Silva, a bordo de um invulgar Mazda 323, numa prova onde a mecânica traiu algumas das equipas presentes, como foi o caso de Filipe Abrantes e Luís Cavaleiro no Citroën C2 R2.