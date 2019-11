Motores Carlos Valentim triunfa no encerramento do Campeonato Centro de Ralis Por

Carlos Valentim e Tiago Neves, em Mitsubishi Lancer Evo IX venceram o Rali do Cadaval, última prova do Campeonato Centro de Ralis, que se disputou no fim de semana.

A prova, organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, viu os vencedores assumirem o comando na segunda especial, destronando António Cruz Monteiro, que vencera a super especial noturna do primeiro dia.

Depois Valentim conseguiu manter-se na frente do seu principal rival, ainda que tenha terminado com somente sete décimas de vantagem sobre o piloto do Peugeot 208 T16, enquanto a terceira posição foi para Gonçalo Figueiroa, em Mitsubishi Lancer Evo IX.

Já campeão, Fernando Teotónio foi quarto, depois de perder tempo no começo da fase de estrada da prova. O piloto do Mitsubishi terminaria a pouco mais de dois segundos do pódio.