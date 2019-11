Motores Carlos Santos quer prova “isenta de problemas” no RallySpirit Por

Carlos Santos prepara-se para disputar mais uma edição do RallySpirit Altronix. Um evento com conceito ‘rally legends’ a que o piloto do Datsun 1200 não queria faltar.

Depois de ter participado no Circuito de Braga 2, Santos não tinha competido, o que vai voltar a fazer no próximo fim de semana, mas trocando as pistas pela estrada.

Objetivos o piloto – que vai ser acompanhado por Luís Boiça no Datsun verde – já traçou, e não são muito complicados: “Antes de mais queremos terminar a prova, isenta de problemas, e tentar lutar pela melhor classificação possível”.

“Espero que tudo nos corra de feição e me possa divertir o mais possível”, acrescenta Carlos Santos, que é um dos 115 inscritos na prova da Xikane, que regista a presença de 30 por centro de equipas estrangeiras.

Na próxima sexta-feira, o evento arranca pelas 21h30 com uma super especial noturna no Quartel da Serra do Pilar. Seguem-se mais seis troços cronometrados no sábado, a partir das 10h53 – Laúndos, dupla passagem por Barcelos e Franqueira e Boucles de Barcelos –, para no domingo se disputarem mais três classificativas – Assunção, S. Tomé de Negrelos e Coronado.