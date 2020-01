Motores Carlos Sainz volta a ganhar uma etapa e reforça liderança do Rali Dakar Por

Carlos Sainz somou a sua segunda vitória em etapas na competição dos automóveis do 42º Rali Dakar ao vencer a quinta tirada da prova, hoje realizada entre Al-`Ula e Ha-`Il, numa distância de 567 quilómetros.

O espanhol da X-Raid bateu por 2m56s o seu grande adversário no evento, Nasser Al-Attiyah, sendo que na classificação geral quase seis minutos separam os dois antes do sexto dia de competição, o último antes da jornada de descanso.

Hoje Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza não conseguiram repetir o êxito da véspera mas foram terceiros na etapa, a 6m11s de Carlos Sainz, o que lhes permitiu reforçar a terceira posição da ‘geral’, numa tirada onde o saudita Yazeed Al-Rahji, quarto a 8m29s do vencedor, e o argentino Orlando Terranova, quinto a 8m52s, completaram o top cinco.

Na classificação absoluta ocupam as mesmas posições após as cinco primeiras jornadas de competição.

Ao lado de Benediktas Vanagas, no Toyota Hilux # 312, Filipe Palmeiro teve uma boa atuação. A dupla luso-lituana foi 17ª na etapa e na classificação geral integram já o top dez.

Classificação após a 5ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 19h04m13s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 5m59s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 17m53s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 31m39s

5º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 32m05s

6º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 44m44s

7º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 46m26s

8º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h04m54s

9º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini + 1h43m04s

10º Beneditkas Vanagas/Filipe Palmeiro (Toyota) + 2h08m09s