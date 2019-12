Motores Carlos Sainz segundo no último ‘ensaio’ para o Rali Dakar Por

Carlos Sainz terminou a Baja Sharqiyah, na Arábia Saudita, na segunda posição, naquele foi foi o seu último ‘ensaio’ para o Rali Dakar, que se disputa no próximo mês de janeiro naquele país do Médio Oriente.

Aos comandos de um Mini JCW Buggy, e acompanhado pelo seu compatriota Lucas Cruz, o veterano piloto espanhol terminou a 1m17s do saudita Yazeed Al-Rajhi, o vencedor aos comandos de um Toyota Hilux Overdrive.

Sainz esteve na liderança antes da derradeira etapa, mas depois o espanhol não conseguiu evitar ser superado pelo seu adversário, que teve como parceiro o britânico Michael Orr, que será o seu navegador também no Rali Dakar.

A Baja Sharqiyah serviu como um treino para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, cuja próxima edição se disputará também na mesma região. Pelo que este evento com atenção pelos organizadores do ‘Dakar’, devido às tempestades que podem surgir no próximo mês e podem afetar o percurso.

Khalid Al-Qassimi, dos Emirados Àrabes Unidos, acompanhado pelo francês Xavier Panseri, foi o terceiro classificado aos comandos de um Peugeot 2004 DKR, terminando a mais de dez minutos do vencedor.