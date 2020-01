Motores Al-Attiyah ganha última etapa do Rali Dakar no dia de consagração de Carlos Sainz Por

Nasser Al-Attiyah venceu hoje a última etapa dos automóveis no 42º Rali Dakar, mas nada pôde fazer para impedir Carlos Sainz de obter o seu terceiro triunfo na prova.

Com uma especial de 167 quilómetros a esta derradeira tirada que levou os concorrentes até aos arredores de Riade, em Quiddiya, acabou por não alterar a classificação geral, ainda que Al-Attiyah tenha encurtado para 6m21s a sua diferença para o vencedor.

Sainz não foi além do sexto tempo, a 3m56s do piloto do Qatar, mas manteve sempre o seu rival da Toyota sob controlo, dando à X-Raid a sua quinta vitória, mas a primeira de um Buggy Mini.

Tendo conseguido quatro vitórias em etapas, o espanhol chegou a este derradeiro dia de prova bastante folgado, face a um Al-Attiyah que nas últimas edições do ‘Dakar’ conseguiu seis pódios, conseguindo defender da melhor maneira o seu segundo posto de um possível ataque de Stéphane Peterhansel.

O francês, 13 vezes vencedor do rali, foi excelentemente bem acompanhado por Paulo Fiúza, ainda que tenha terminado a prova a três minutos da segunda posição, depois de neste último dia ter sido quinto, a 3m31s de Nasser Al-Attiyah.

Nesta derradeira etapa o segundo mais rápido foi o saudita Yasir Seaidan, a 1m32s do piloto do Qatar, enquanto Orlando Terranova foi terceiro a 3m16s de Al-Attiyah, mas o top cinco foi completado por Yazeed Al-Rajhi e Giniel de Villiers, num dia em que Fernando Alonso foi quarto. Resultado que em nada veio a alterar a sua 13ª posição final.

Quanto a Filipe Palmeiro, a 15ª posição final ao lado de Benediktas Vanagas, confirma o desempenho consistente da dupla luso-lituana, que neste último dia de rali jogou elo seguro e rubrico apenas o 19º tempo na especial.

Classificação final

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 42h59m17s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 6m21s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 9m58s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 49m10s

5º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 1h07m09s

6º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 1h12m15s

7º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h18m34s

8º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 1h59m21s

9º Yasir Seaidan/Alexy Kuzmich (Mini) + 3h42m17s

10º Wei Han/Min Liao (Geely) + 3h51m07s