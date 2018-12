Desporto Cânticos racistas levam Ronaldo e companhia a apoiar Kalidou Koulibaly Por

Os cânticos racistas que visaram quarta-feira Kalidou Koulibaly, expulso na derrota do Nápoles no terreno do Inter, levantaram hoje uma onda de apoio ao futebolista senegalês, com várias personalidades, incluindo Cristiano Ronaldo, a lamentarem o comportamento dos adeptos.

“No mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação”, escreveu o jogador português da Juventus, numa publicação na sua página oficial da rede social Instagram, em que aparece numa fotografia ao lado do defesa do Nápoles.

Em San Siro, Koulibaly foi expulso, aos 81 minutos, com dois cartões amarelos seguidos, o segundo após aplaudir o primeiro que o árbitro lhe exibiu, situação que o técnico do Nápoles diz que resultou dos constantes cânticos racistas que o jogador foi ouvindo durante toda a partida, vindos dos adeptos do Inter.

“Pedi a suspensão do jogo três vezes, ouviram-se vários avisos no estádio para pararem, mas nada aconteceu. Ele foi expulso por causa disso. Não estava calmo, o que foi determinante para o resultado. Se nada fizerem, da próxima vez abandonamos o relvado”, disse Carlo Ancelotti após o encontro.

O próprio Koulibaly, que deixou o relvado visivelmente abalado e revoltado, usou as redes sociais para reagir à situação e também para pedir desculpa aos adeptos do Nápoles pela sua expulsão.

“Peço desculpa pela derrota e por ter deixado os meus irmãos em campo sem mim, mas tenho orgulho na minha cor, em ser francês, senegalês e napolitano. Sou homem”, escreveu o central de 27 anos no Twitter.

Este incidente já chegou também à câmara de Milão, com o presidente a pedir “desculpa” a Koulibaly em “nome das pessoas da cidade”, num incidente que o deixou “muito envergonhado”.

“As vaias a Koulibaly são uma vergonha, um ato vergonhoso contra um atleta sério que leva com orgulho a cor de sua pele”, disse Giuseppe Sala, que é assumidamente um adepto do Inter.

Antes do encontro, um apoiante do Inter, de 35 anos, acabou por perder a vida, após ter sido atropelado por uma carrinha em que seguiam adeptos do Nápoles, durante um confronto entre as duas claques.

A imprensa desportiva italiana avança mesmo que a Serie A poderá interrompida e que Koulibaly poderá pedir a saída do Nápoles e seguir para Inglaterra, para assinar com o Manchester United, na reabertura do mercado de transferências.