Motores Campeonato dos Açores prossegue com o Rali Sical Por

O Campeonato dos Açores de Ralis prossegue no próximo fim de semana na ilha Terceira com a realização do 38º Rali Sical.

Bernardo Sousa e Vitor Calado chegam a esta terceira prova da temporada na liderança doo campeonato açoriano e são uns dos principais à vitória na prova do Terceira Automóvel Clube.

Luís Miguel Rego e Jorge Henriques, atuais campeões açorianos de ralis são também outra das duplas a ter em conta na luta pela vitória, num evento que tem à partida 44 equipas inscritas.

Antes da prova terceirense Vitor Calado destaca: “Este ano o Luís Rego está mais forte, com outro andamento, e vai dificultar-nos mais a vida. Temos a noção de que temos de trabalhar bastante em cada prova, não só para mantermos as boas prestações como para obter vitórias nos ralis que se seguem”.

De referir que o Rali Sical marca o início da fase de asfalto do campeonato, e inclui oito especiais de classificação a serem percorridas no próximo sábado, 8 de junho. Na noite de sexta-feira à noite tem lugar a prova espetáculo ‘City Show-Terauto’ em Angra do Heroísmo, que tem um percurso de 1,77 km idêntico à da edição do Rali Ilha Lilás do ano passado, e que não terá qualquer carácter competitivo.