Motores Campeonato dos Açores de Ralis encerra na ilha do Pico Por

O Campeonato dos Açores de Ralis aproxima-se do seu final, com a última prova, o VII Pico Play Auto Açoreana Rali, a disputar-se no próximo fim de semana.

Trata-se de uma das provas mais emblemáticas dos ralis açorianos, que faz regressar às estradas da ilha do Pico uma competição que ainda não definiu o seu campeão para 2019.

O título ‘joga-se’ entre o líder do campeonato, Luís Miguel Rego, e Rúben Rodrigues, que se encontra na segunda posição, num evento que mais uma vez é organizado pelo Pico Automóvel Clube, e que para além de pontuar para o ‘Regional’ do arquipélago conta também para o Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores e para o Troféu de Ralis do Canal.

A prova – que será a última do campeonato açoriano devido ao cancelamento do Lotus Rali – é composta por oito classificativas e tem um total de 196,35 quilómetros, dos quais 74,96 cronometrados. Os dois troféus só completarão cinco especiais e 144,8 quilómetros, dos quais 44,4 cronometrados.