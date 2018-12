Motores Campeão do DTM gostaria de regressar para uma prova em 2019 Por

Apesar de estar envolvido no Campeonato FIA de Fórmula E, Gary Paffett não deixou de pensar no DTM e nos dois títulos que venceu ao serviço da Mercedes. O britânico admite que gostaria de regressar de forma episódica aquela competição de carros de turismo.

Paffett diz que já falou com o responsável pela HWA – a equipa pela qual compete na Fórmula E e pela qual venceu o DTM em 2018 – sobre a possibilidade de realizar uma prova do DTM no próximo ano.

“Falei do assunto a Uli Fritz depois de Hockenheim (a última corrida desta temporada) que queria regressar como piloto convidado no próximo ano, de modo a poder ostentar o # 1 no meu carro. Ele disse que iria pensar no assunto, mas talvez não fosse possível. Mas vou fazer tudo para que algo de bom possa acontecer”, adiantou o Campeão do DTM.

Uma das razões para o ‘patrão’ da HWA ‘torcer o nariz’ a tal ideia tem a ver com o facto da Mercedes se ter retirado do Deutsch Tourenwagen Masters, pelo que a voltar episodicamente ao DTM Paffett teria de o fazer – por maioria de razão – aos comandos de um Aston Martin.

Ainda assim Gary Paffett argumenta: “Gerhard Berger (patrão do DTM) não está muito contente com o facto de não ter o campeão a correr na sua competição. Mas ele pelo menos tem René (Rast) e a possibilidade de Paul (Di Resta), dependendo do que ele fazer. Ele tem uma lista de grandes pilotos a competir, por isso tenho a certeza de que vai sentir a falta de um carro com o # 1, mas penso e espero que o DTM esteja forte no próximo ano”.

“Para mim seria inacreditável, porque nunca guiei um carro com o # 1, porque nunca fiquei num campeonato que tivesse ganho no ano a seguir a tê-lo ganho – não interesa se foi no karting ou numa fórmula”, acrescenta o britânico, que aos 37 anos não se sente ‘velho’ para competir num campeonato como o da Fórmula E.