Justiça Pena suspensa para homem que estava em pena suspensa mas voltou a agredir mulher Por

O Tribunal da Relação decidiu manter a pena de prisão suspensa de cinco anos para um homem que foi acusado de raptar e tentar violar a ex-mulher no Marco de Canaveses, numa altura em que estava a cumprir pena suspensa por agressões à vítima.

Inconformado com o fim do casamento, o homem começou a perseguir a ex-mulher na localidade nortenha, do distrito do Porto, acabando por levar a ex-mulher a mudar de residência para o concelho vizinho de Penafiel.

Ao descobrir a nova morada da ex-mulher, o homem conseguiu raptar a ex-companheira, tendo tentado violá-la.

O homem acabou por ser acusado e condenado pelo Tribunal de Penafiel a uma pena de prisão suspensa de cinco anos, pena esta que o Tribunal da Relação vem agora confirmar.

De acordo com o Correio da Manhã (CM), o homem cometeu estes crimes numa altura em que cumpria pena de prisão suspensa por agressões à ex-mulher.

O rapto e tentativa de violação da mulher aconteceu em outubro do ano passado.

A Relação explica no processo, de acordo com o que o CM teve acesso, que mantém a pena suspensa já que o arguido emigrou e “criou novas rotinas, consolidou um estilo de vida mais autónomo e diminuiu a persistência de reconciliação com a ofendida”.

Sempre que regressar a Portugal, o homem tem de avisar a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O homem e a ex-mulher têm duas filhas, uma delas menores.