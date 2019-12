Motores Bruno Senna coloca Rebellion na frente dos treinos no Bahrain Por

Bruno Senna, aos comandos do Rebellion R13 Gibson, foi o mais rápido nos treinos livres para as 8 Horas do Bahrain, prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) se disputa no Circuito de Sakhir.

O brasileiro, sobrinho de Ayrton Senna, efetuou uma volta em 1m42,471s na sessão noturna, realizada hoje no traçado barani, batendo por 2,3s a melhor marca da primeira sessão, conseguida pelo Ginetta G60 LT P1 AER # 5 de Charlie Robertson.

Senna – que divide o Rebellion # 1 com Gustavo Menezes e Norman Nato – bateu o piloto da Ginetta por 1,4s nesta segunda sessão, com o melhor dos Toyota, o TS050 Hybrid # 7 de Mike Conway a não ir além do terceiro registo, diante do segundo Toyota (o # 8), de Sebastien Buemi, e do segundo Ginetta (o # 6), este tripulado por Mike Simpson.

Em LMP2 o mais rápudo foi Will Stevens, que no Oreca 07 # 37 da Jackie Chan DC Racing completou uma volta ao traçado de Sakhir em 1m46m147s, batendo por cinco décimas Jean-Eric Vergne, no Aurus 01 da G-Drive, e por oito décimas Kenta Yamashita, no Oreca da High Class Racing.

Já em relação aos dois pilotos portugueses Filipe Albuquerque ficou-se pelo quinto registo 1,3s de Stevens, depois de ter sido o mais rápido na primeira sessão com o Oreca # 22 da United Autosports que divide com Phil Hanson e Paul di Resta.

O Oreca # 38 da JOTA Sport, que António Félix da Costa reparte com Roberto Gonzalez e Anthony Davidson, quedou-se pelo sétimo registo dos LMP2, a mais de dois segundos do melhor tempo.