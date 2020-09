Economia Bruno Nogueira envolvido em críticas após Montepio anunciar despedimentos Por

A popularidade de Bruno Nogueira voltou-se contra o artista depois do banco Montepio ter anunciado que ia despedir cerca de 800 trabalhadores.

Desde sábado que o humorista, ator e argumentista se tornou no rosto do banco, numa parceria publicitária com a Worten.

“A originalidade da oferta pedia um anúncio imprevisível, com atrevimento e credibilidade, logo, Bruno Nogueira”, justificou a Direção de Comunicação e Marca do banco Montepio, em declarações à imprensa económica.

Foi a partir do passado dia 20 que Bruno Nogueira, ou de pijama e com gambas na mão, ou com um rolo de pintar paredes, se tornou na imagem da campanha de crédito habitação do Montepio.

No entanto, logo no dia a seguir (ontem), o jornal Eco avançou que o banco Montepio se prepara para despedir cerca de 800 trabalhadores, através do recurso ao estatuto de empresa em reestruturação.

Esta coincidência temporal surpreendeu muitos internautas, que nas redes sociais (em particular no Twitter, onde se tornou no assunto mais comentado) contestam ou questionam a associação de Bruno Nogueira ao Montepio.

A confusão foi ainda agravada pelo mote escolhido pelo banco para a campanha publicitária: “Ninguém estava à espera disto”.

Apesar do ‘tag’ em inúmeras publicações, Bruno Nogueira não reagiu a esta polémica das redes sociais.