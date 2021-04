Nas Redes São José Lapa critica programa de Bruno Nogueira. “Valha-nos Ricardo Araújo Pereira”, escreve Por

A atriz São José Lapa foi cáustica nas críticas ao programa que o humorista Bruno Nogueira estreou na SIC. “Não é um programa de humor, o tal do Nogueira”, considerou a atriz. “É uma coisinha”, acrescentou, clamando por Ricardo Araújo Pereira.

As expectativas relativamente ao novo programa de Bruno Nogueira, que estrou na SIC, foram goradas, em virtude do enorme sucesso dos seus diretos no instagram, chamados ‘Como É Que o Bicho Mexe’. Em pleno confinamento, o humorista surpreendeu, com diretos nas redes sociais que conquistaram essas plataformas.

Agora, com o programa intitulado ‘Princípio, Meio e Fim’, que estreou na SIC, registaram-se críticas, algumas delas agressivas, como foi o caso da atriz e encenadora São José Lapa, que recorreu também às redes sociais para se manifestar.

“Não é um programa de humor, o tal do Nogueira”, considerou a atriz de 70 anos. “É uma coisinha”, complementou, que resumiu o programa de Bruno Nogueira em poucas palavras e dois palavrões: “Escatologia, sexo e umas tantas ********” e “elementos primordiais de qualquer *****“.

No entanto, se na caracterização do programa São José Lapa foi curta nas palavras, já o mesmo não se pode dizer relativamente à classificação do projeto do humorista, que segundo a atriz quer “agradar a uma minúscula fatia de espetadores com lóbi montado, graçola pós-modernaça já muito batida, velha e sem graça”.

“Contraponto de dias a fio de música pimba, equivalem-se”, continua, lembrando outro humorista a quem reconhece mais valor. “Valha-nos o Ricardo Araújo Pereira e companhia!”, conclui.

Também Guilherme Leite se sentiu desiludido e manifestou-se, na caixa de comentários da publicação de São José Lapa. “É suposto que o espectador se sinta em casa e não ao contrário. Alguém na SIC está a confundir tudo”, reagiu.

O programa da autoria de Bruno Nogueira terá seis episódios, transmitidos na SIC aos domingos.