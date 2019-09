Motores Bruno Martins estreia-se a vencer no Troféu Polaris e Tiago Guerreiro é campeão Por

Bruno Martins conseguiu a sua primeira vitória no Troféu Polaris RZR na Baja TT de Idanha-a-Nova. Isto numa competição que, a uma prova do fim, foi conquistada por Tiago Guerreiro.

Nesta sexta jornada do troféu da marca norte-americana inserido no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, o vencedor apresentou-se aos comandos de um Polaris RS1 e deu-se bem, batendo o novo campeão.

A segunda posição permite a Tiago Guerreiro festejar o título, cumprindo assim aquilo a que tinha proposto em Idanha-a-Nova. “Esta vitória no Troféu Polaris era um dos objetivos que tinha estabelecido para esta época desportiva e fico satisfeito por me sagrar campeão a uma etapa do fim”.

“Esta prova era difícil e o clima não estava muito favorável porque o piso estava muito escorregadio. A aposta que fiz neste modelo da Polaris foi muito positiva e estamos felizes com a nossa escolha”, revelou ainda o piloto da JB Racing/Rich.

De salientar que os dois primeiros classificados do Troféu Polaris ocuparam ainda idêntica posição para o Campeonato Nacional SSV TT2. Nelson Saramago, navegado por João Paulo Moreira, ocupou a terceira posição fechando o pódio desta competição monomarca.

As duplas João Carpinteiro/José Farinha Duarte, Carlos Antunes/Humberto Valads ambas em Polaris RZR Turbo e o estreante Francisco Palmela e Polaris RS1 classificaram-se nas posições seguintes.

O Troféu Polaris vai disputar a sua última jornada nos dias 24, 25 e 26 de outubro na Baja Portalegre 500 a derradeira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno de 2019.